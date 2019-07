lo mas popular

La capa de Santiago con una bandera de Nicaragua, la bandera de la iglesia católica, una vela, un lazo negro y tres "orificios de bala" en la cruz de Santiago sin duda alguna fue una manera de recordar a las víctimas de la masacre el pasado 8 de julio 2018 en Carazo.

Esta tarde de 25 de julio, día en el que se celebra al patrono de la ciudad de Jinotepe en su recorrido por las principales calles de la ciudad, promesantes ponen capaz a la imagen en una muestra de agradecimiento por favores recibidos y esta fue una de las muchas que cubrieron por unos minutos a la imagen.

Imagen tomada de redes sociales

El día 24 de julio 2019 en el tope de las imágenes de Santiago, San Sebastian y San Marcos un "Diablito" se robó las miradas, el traje que lució para bailar era un azul de cielo con blanco, los colores de nuestra bandera Nacional, este 25 de julio al menos unas 20 personas lucían atuendos con los colores de nuestra bandera.

Una joven se robó las miradas este 25 de julio después de la eucaristía realizada en la Parroquia Santiago, a las afueras del imponente templo Católico estaba ella con un par de ojos de miel esperando la salida del patrono de la ciudad, su piel canela estaba cubierta por la bandera de Nicaragua, la camisa de bailante también lucía los colores que hacían juego con una hermosa flor en forma de Sacuanjoche.

Tras una mascara con rasgos de españoles también habían jóvenes que decoraron sus atuendos con los colores de la bandera, esto a pesar de que según algunos promesantes les habían prohibido utilizar estos colores para los trajes.

Las Inditas

Las llamadas inditas vestidas de Huipil, típico traje nicaragüense, no fueron la excepción al uso de los colores de la bandera nacional en estas fiestas patronales, muchas de ellas cambiaron el llamativo rojo propio de la bandera de Santiago por el azul intenso con franjas blancas, algunas manifiestan que es una forma de pedir la paz en Nicaragua.

Diablo vestido con azul y Blanco

El joven quien portó el traje azul y blanco tiene 13 años de bailarle a la imagen de Santiago, “El año pasado no pude bailarle por la situación que atraviesa el país, es por eso que decidí realizar esta promesa y portar este traje”, señaló el diablito. Según el danzante, muchas personas le comentaron que podía ser peligroso, siendo el color azul y blanco señalizado durante estas protestas antigubernamentales “pero, creo que no tiene nada de malo llevar mi bandera de Nicaragua, yo lo hago por la paz, no quiero cosas malas y más injusticias”, enfatizó el joven.