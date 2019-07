lo mas popular

Jinotepe: Excarcelado "Vos me torturaste, Me metiste un Ak en el trasero"

Al terminar la misa en conmemoración a los caídos del ocho de julio 2018, en la Parroquia San Antonio, el excarcelado Rafael Acevedo, en medio del asedio policial reconoció a uno de sus torturadores cuando estuvo detenido en la estación de Jinotepe previo a su traslado a las instalaciones del Chipote el pasado 8 de julio 2018.

El ciudadano ahora se encuentra en libertad y asistió al rito religioso en honor a los caídos el pasado 8 de julio 2018 en el denominado "Plan Limpieza" perpetrado por fuerzas policiales y afines a gobierno.

Fotografía de: Sergio Alvarez

"Hace un año a mí me secuestro el gobierno, me tuvo en las masmorras del Chipote, en las masmorras de Tipitapa, me torturaron, tengo un problema en la columna, perdí parte de la visión de un ojo". Es parte de lo que cuenta el ciudadano quién también manifestó que los policías se formaron en filas y lo hacían caminar en medio para golpearlos con lo que tuviesen en las manos, Acevedo afirma que lo pasaban golpeando mientras lo tenían de rodillas contra la pared, otro sujeto que estaba siendo torturado le indicó el lugar dónde los tenían detenidos.

Al finalizar la misa, la Policía llegó a asediar a quiénes cantaban el himno nacional y a su retirada Acevedo reconoció a uno de los que presuntamente lo torturo, gritándole en el lugar "Vos me torturaste, Me metiste un Ak en el trasero"

Fotografía de: Sergio Alvarez

minuto 59 al finalizar.

Rafael Acevedo, fue promotor de deporte en prisión por lo que es reconocido por otros excarcelados como " El Teacher". "Me quitaron tanto que me quitaron el miedo" enfatizó Acevedo quién tuvo que retirarse del lugar después de lo acontecido.

Misa en Parroquia San Antonio

Este 8 de julio se ha realizado en la Parroquia San Antonio de la ciudad de Jinotepe, una misa en honor a las almas de los caídos hace un año en el denominado "Plan Limpieza" perpetrado por fuerzas Policiales y armadas de gobierno.

En la misa se encomendó a cada joven que fue asesinado durante ese fatídico día, al finalizar la misa los y las ciudadanas entonaron el Himno Nacional, además de gritar cada nombre de los asesinados, en ese momento llegaron 3 patrullas de la Policía junto a Fuerzas especiales, formando una línea frente a los manifestantes.

El templo estaba adornado en el centro por una mesa cubierta por la bandera nacional, y unas candelas que simbolizaban el esfuerzo y la lucha de quienes soñaban vivir en una Nicaragua libre. Ese trágico día marcado por la sangre, fue anunciado a los jinotepinos por el sonido ensordecedor de las balas, morteros y las campanas de la iglesia Santiago, las cuales estaban acostumbradas a anunciar la cercanía de los feligreses con Dios, pero en el contexto de las protestas antigubernamentales y especialmente el día del Plan Limpieza se habían convertido en el Heraldo de la muerte.

En la ceremonia, las lágrimas en medio de abrazos por el recuerdo de quienes partieron en combate fueron incontenibles. El Padre de Alejandro Cardoza, quien tenía 17 años expresó “ su ausencia ha sido muy dolorosa, pero muy fructíferos por su lucha, y no la podemos dejar”, por su parte la madre de José María Campos, Conocido como “Chema Campo dijo “fueron nuestros hijos y no los arrebataron, extraño todo él” concluyó la señora con palabras quebrantadas.