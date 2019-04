lo mas popular

Doce años han pasado desde que desapareció el niño Aramíz Jhamal Talavera Aburto, en el municipio del Rosario-Carazo, menor que para entonces tenía 22 meses, ahora tendrá 14 años y seguramente no recuerda a su verdadera familia.

En Facebook existe una página cuyo nombre es Buscando a Aramiz Talavera Aburto. Este mes han publicado lo siguiente- " Muy probablemente el sea nuestro hijo, esta es la foto de progresión de edad, una madre, un padre, abuelitos, tíos, tías, hermanos; lo esperan. Por favor compartir, si tienen información no duden en comunicarse ya sea en la página o al número 85064639 o 84212804 solo para información muchas gracias a todos por compartir."

Los hechos

Todo ocurrió un fatídico viernes 2 de febrero de 2007, aproximándose las 2:00 de la tarde, cuando el pequeño Aramíz, se encontraba al cuido de su madre que en ese entonces tenía 20 años. Como si la tierra se lo hubiera tragado despareció de la casa sin que nadie viera o escuchará nada en el municipio del Rosario esto en el departamento de Carazo.

Padre del niño

Según relató en su momento a los medios, Alejandro Santiago Talavera, padre del menor, asegura que ese día andaba gestionando su licencia en Jinotepe y que cuando regresaba a su casa en el barrio El Calvario, del municipio de El Rosario, un muchacho se le acercó y le dio la noticia de que a su hijo se lo habían robado. Comentó que le pidió una explicación a su exesposa y que ella entre llantos le confesó que estaba arreglando una ropa y cuando terminó buscó al niño, pero este ya no estaba. “No hay una exactitud de dónde se lo pudieron haber llevado, no sé si en el momento que yo salí el niño me siguió y se quedó en el porche, son puramente hipótesis”, dijo Talavera en aquel momento a los medios de comunicación.

Narró que en su momento se puso la denuncia en la Policía y que desde que iniciaron las investigaciones no han recibido una respuesta satisfactoria de las autoridades.

Este joven, actualmente de 35 años, aún tiene la esperanza de poder encontrar a su hijo. Todas las noches le pide a Dios que las personas que lo tengan le den un buen trato. “Mis sentimientos me dicen que mi hijo se encuentra con vida y sé que algún día lo voy a encontrar”, expresó Talavera.

Madre del menor

Jessenia Aburto, la madre del menor en ese entonces de 20 años, dijo a los medios que la criatura quedó bajo el cuido de su padre, Alejandro Santiago Talavera Lezama, de 22 años, el viernes dos de febrero, pero el joven tuvo que salir esa misma tarde, y ella se responsabilizó del cuido del niño, quien en un abrir y cerrar de ojos desapareció del porche de la vivienda. “Todo fue rápido, fue asunto de segundos, parece que la persona que hizo la maldad estaba atenta, porque cuando lo busqué, ya no estaba, les pregunté a mi cuñada y a los vecinos y nadie supo nada”, expresó la mujer, 10 años atras tras relatar que la búsqueda fue incesante desde el primer momento en que se enteraron que Aramiz no estaba por ningún lado de la casa.

A las pocas horas, relató Jessenia, a la casa llegó un equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos y lo buscaron en una letrina y en un sumidero, pero la búsqueda fue infructuosa porque al niño parece ser que se lo tragó la tierra. Vecinos consultados por EL NUEVO DIARIO, en cambio, aseguran haber visto a un joven cargar con el niño, versión que desde el mismo momento de la desaparición del infante.

Si usted tiene alguna información que pueda ayudar a encontrar a este infante puede escribir a la página citada: Buscando Aramiz