El despilfarro del INSS

Como claro ejemplo del despilfarro, mala administración y medidas populistas hoy el INSS de manera unilateral ha decidido aumentar el monto cotizado por parte empleador y trabajador.

Miremos las consecuencias, los trabajadores pasan a pagar el 7% de su salario real como parte del laboral, en las cotizaciones del INSS las empresas pasan a pagar el 22.5%, ya había subido del 17 al 19 y ahora va del 19 al 22.5%.

El problema es que no se habla de los supernumerarios, la fuerza laboral del INSS se cuadruplicado en los últimos años mientras que sólo se ha duplicado la afiliación, es decir los gastos operativos se han cuadruplicado cuando los ingresos apenas se han duplicado, si a esto le agregamos los mega salarios, el despilfarro y malas inversiones es de entender la quiebra.

Hablemos de mega salarios, el salario promedio del INSS anda por los 18,000 córdobas, mientras que el resto del país anda por los 8,000.00 córdobas, a esto le agregamos el catorceavo mes, en Nicaragua todo trabajador tiene derecho a un mes de vacaciones, a un mes de aguinaldo, Y los del INSS a un catorceavo mes, es decir doble aguinaldo, más una jugosa canasta básica al final del año, voy a quitar la palabra básica, una jugosa canasta navideña casi valorada en 10,000 córdobas.

¿Estas medidas que ellos están tratando de vender como la salvación del INSS, Qué consecuencias tendrán?

Analicemos la situación desde el punto de vista del empleador lo que se ve es lo siguiente

22.5% el INSS

8.33% Vacaciones

8.33% Aguinaldo

8.33% Antiguedad

2% Inatec

49.5%, casi un 50% del salario bruto por cada trabajador, es decir alguien que tenga 10 trabajadores pagara el salario de 10 trabajadores y encima de eso tiene que prestacionar el 50% para los beneficios laborales, el equivalente a 5 trabajadores. una empresa con 10 trabajadores mensualmente pagará el equivalente en salario a 15 trabajadores haciendo improductiva la empresa.

Como consecuencia vendrán reducciones laborales de puestos “ineficientes” o innecesarios favoreciendo únicamente la fuerza laboral mínima con lo más sobresalientes para mantener la empresa caminando, la carga impositiva ya es mucha es insostenible. esta medida traerá como consecuencia despidos especialmente en pequeños negocios los, pymes que son la mayoría de los negocios en el país

Viendo las cosas creo que la solución salomónica de manera unilateral impuesta por el seguro social traerá más Consecuencias negativas Qué beneficios, Pues todos tanto los trabajadores como los empleadores y los ya pensionados tendrán que pagar más para mantener el despilfarro administrativo del seguro social.

En vez de hacer un país más competitivo en términos de producción y costos en Nicaragua tenemos la energía eléctrica más cara, la gasolina más cara, los cargos laborales más altos, haciendo que las empresas no sean competitivas a nivel centroamericano; de esa manera sólo una cúpula concentrara el poder económico mientras el resto Tendremos que ver los toros de largo.

Si a esto le agregamos la corrupción En diferentes niveles del gobierno prácticamente la situación se hace totalmente insostenible.

La pregunta es, ¿qué se puede hacer? alguien podrá hacer algo?

ya fue una decisión tomada por el gobierno una decisión unilateral donde la empresa privada a través del COSEP se opuso, pero fue ignorado qué solución tenemos? el tiempo lo dirá.

¿Y los asegurados?

No todo termina ahí, los pensionados ya no recibirán el mantenimiento de valor, el 5% anual, es decir la pensión se congela y no se nivela el deslizamiento, Pero además TENDRÁN que PAGAR el 5% de su pensión para tener derecho a sus medicinas.

Los nuevos pensionados serán calculadas basadas en el 70% de su ultimo pago, la formula anterior indicaba el 80% de su ultimo pago, miremos esto en números. Digamos que su ultimo salario fue de 10,000.00 córdobas, su pensión según al formula anterior seria de 8,000.00, con la nueva formula recibirá 7,000.00 córdobas, mil córdobas menos al mes, y además le quitamos el 5% de aporte para sus medicamentos, C$350.00 menos, su pensión seria C$6,650.00 córdobas mensuales, es decir el 66.50% de su último salario por el resto de la vida sin el deslizamiento de moneda.

Cada 5 años un nuevo ajuste.

Asimismo, Roberto López señaló que la reforma al INSS aportará unos 22 mil y 23 mil millones de córdobas adicionales a los que actualmente están recaudando de los trabajadores y empleadores. “Creemos que esto nos va a dar un respiro de 10 años, pero la compañera Rosario ha tomado la decisión de que esto se revise cada cinco años”, afirmó