Carazo

En las afueras del juzgado de Diriamba familiares y amigos del profesor originario de San Marcos, Erving Mercado gritaban indignados cuando el profesor fue declarado culpable de violentar psicológicamente a un menor de edad.

"Malditos corruptos" gritaban los familiares de Erving a lso policías cuando estos lo trasladaban en una patrulla después del veredicto que lo declaró culpable.

Familiares de Mercado confiaban en que el docente saliera en libertad, porque según la información brindada por el abogado defensor, todo apuntaba a la presunta inocencia del acusado. “El abogado nos ha mencionado que todo va sobre rieles, primeramente, Dios mi hermano va a salir libre hoy” expresó el Hermano del profesor Kesler Mercado rodeado de dos jovencitos, quienes sostenían una pancarta en apoyo al procesado judicial.

Trabajadores del juzgado de Diriamba tomaron fotografías a las personas que gritaban en las afueras del lugar indignados por el fallo de culpabilidad contra el maestro

Los familiares del profesor señalaron que van a meter recursos de apelación antes de la lectura de sentencia, ya que consideran que el veredicto es fallido por la cantidad de pruebas presentadas sin respaldo.

Versión de familiares y amigos

De acuerdo, a Kesler Mercado el niño si presenta maltrato psicológico, pero es causado por sus padres, quienes lo manipulan. “el maltrato psicológico si existe, pero lamentablemente es por parte del papa y de la mama”

Asimismo agregó que “El niño dio declaraciones, pero en las declaraciones que dio, no hubo nada comprometedor que pudiera afectar a mi hermano”. Por su parte, Reina Medrano, colega de Erving Mercado, afirma que el profesor es una persona de principios cristianos, por lo cree en su inocencia.

“Queremos justicia, y que los papas, no sigan inculpando cosas que tal vez no hacemos los maestros”. Expresó Erlen María Hernández, también docente. El docente fue detenido el pasado 27 de mayo, “la policía se presentó a la casa, le dijeron que se presentara a declarar con engaños y ahí lo detuvieron”, dijo Will Mercado, hermano del acusado, quien agregó que la policía le coloco un abogado de oficio, pero ellos no confiaron y decidieron colocarle un abogado.

Alejandro Rivera, quien fue jefe en un tiempo de Erving Mercado manifestó: “La familia del niño, como el niño no aprende porque debe tener algún problema psicomotor porque le cuesta grabarse lo que le enseñan, entonces los padres de familia se sienten molestos porque últimamente, el niño les ponía queja que el profesor los maltrataba, los castigaba, le hacía bullying y eso no es cierto, es como algo rencoroso”, señaló Rivera.

De la misma manera, el tío de la mamá del menor apoya al docente porque considera que es injusta la detención de mercado. “En realidad son mentiras, yo conozco a este profesor desde hace mucho tiempo, el fue docente de mis hijos y nunca tuve problemas con él. La verdad que ella no tiene paz con nadie es una mujer que más bien maltrata a su niño, los papa tienen presionado al niño, todo es envidia ella dijo que no quería ver al profesor”, dijo Francisco Medina, tío de la mamá del menor.

Versión que es respaldada por Luisa Sanchez, vecina del menor, “yo vivo al otro lado y vieras como lo maltratan, le pegan, ella no tiene paz con nadie, su hermana de ella quiere venir de testigo a favor del profesor, el jamás le ha faltado el respeto ni a varones, ni a mujeres”, afirmó Sanchez.

Erving Mercado ha laborado por 23 años en el colegio Fátima ubicado en el municipio de San Marcos Carazo, durante su trayectoria profesional es la primera vez que se ve involucrado en una situación como esta. La audiencia se llevó a cabo en los juzgados de Diriamba y el juez brindó prisión preventiva para el acusado.

Como medio responsable buscamos declaraciones de las personas que apoyan la acusación en contra de Erving Mercado, pero se negaron a brindarlas