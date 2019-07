Carazo

"Siento que fue hoy mismo que sucedió todo esto, nosotras las madres no tenemos paz, quiero justicia" Las palabras que mencionó la madre de uno de los asesinados el pasado ocho de julio en el llamado "Plan Limpieza".

Los sueños de un Joven terminaron aquel 8 de julio, cuando el reloj marcaba las 5:40 de la mañana. El pueblo fue invadido por armas, mientras como un guerrero solo portaba su mortero, con un corazón de gigante daba pasos firme buscando una libertad. A Carazo le quitaron un pedazo del alma que solo quedó gritando a media vos, la muerte de muchos jóvenes y entre estos la de José María Campos, conocido cariñosamente como “Chema Campos”.

Doña Eva Campos, madre de José María Campos (Chema), asesinado un 8 de julio en Jinotepe, asistió este lunes a la misa realizada en la Parroquia San Antonio en la que se encomendó el alma de los asesinados hace un año en el departamento de Carazo.

Apenas tenía 23 años, era un joven que con su carisma logró conquistar el corazón de muchos caraceños, un hombre trabajador y luchador de sus sueños, por eso estaba ahí, era apasionado por el servicio social, así lo recuerdan los tres hermanos Lesage, quienes para ellos no perdieron un amigo sino un hermano de sangre que luchó junto a ellos para ver un nuevo sol de libertad.

“Cuando vimos la primera foto en redes sociales no lo podíamos creer, mi hermano mayor se atacó a llorar”, recuerda con voz entrecortada Jean Carlos Lesage quien asegura que chema campos, no era delincuente, era un joven que amaba su país.



El cuerpo de Chema quedó un tranque de Jinotepe, fue asesinado atrozmente con una bala en el pecho, pero su vida crece cada día en los corazones de muchas personas, en especial en los de su familia. Chema dejó un niño, quien apenas podía sentir el calor de un padre sin poderle decir papá.



“Desde la noche la familia de chema lo andaban buscando, y fue al siguiente dia que nos dieron la noticia, nos dolió mucho”, afirmó Harvin Lesage, quien desde niño junto a sus dos hermanos crecieron en barrio con chema y siempre jugaban futbol. Para los hermanos Lesage la masacre del 8 de julio marcó a todo el pueblo Caraceño, “porque cruelmente y cobardemente asesinaron a jóvenes que queria ver un país libre, por que protestaban por su derechos, no estaban a favor de los ideales de un gobierno”. añadió Harvin.

Imagen de José María Campos en Vida, tomada de redes sociales

Misa en Parroquia San Antonio

Este 8 de julio se realizó en la Parroquia San Antonio de la ciudad de Jinotepe, una misa en honor a las almas de los caídos hace un año en el denominado "Plan Limpieza" perpetrado por fuerzas Policiales y armadas de gobierno. En la misa se encomendó a cada joven que fue asesinado durante ese fatídico día, al finalizar la misa los y las ciudadanas entonaron el Himno Nacional, además de gritar cada nombre de los asesinados, en ese momento llegaron 3 patrullas de la Policía junto a Fuerzas especiales, formando una línea frente a los manifestantes, la situación no pasó a mayores pese a la provocación de un ciudadano a fin al gobierno Sandinista.